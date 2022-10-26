العالم اليوم - بيل غيتس يشكر الشيخ محمد بن زايد

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 08:22 مساءً - عبر رجل الأعمال الأميركي الشهير بيل غيتس، عن امتنانه لمبادرات الشيخ محمد بن زايد الإنسانية، وخاصة جهوده لمكافحة مرض شلل الأطفال.

وكتب بيل غيتس الذي عرف بمبادراته الإنسانية عالميا: "أنا ممتن للغاية لجهود الشركاء مثل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الذين ساعدوا في تقليل عبء شلل الأطفال العالمي بنسبة 99.9 بالمئة، وقاموا بوقاية ما يقدر بنحو 20 مليون طفل من الإصابة بالشلل".

وأضاف: "معا، يمكننا التغلب على العقبات الأخيرة وتحقيق عالم خال من شلل الأطفال".

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، قد ثمن الجهود العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، الأربعاء.

وكتب الشيخ محمد بن زايد على موقع تويتر: "نثمن جهود أبطال مبادرات استئصال مرض شلل الأطفال في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "وبمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال" نجدد عزمنا على مواصلة الجهود بالتعاون مع الشركاء لمكافحة الأمراض وتعزيز التنمية في المجتمعات".

وشاركت دولة الإمارات احتفالات العالم في اليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال، الذي صادف هذا العام في الـ24 من شهر أكتوبر الجاري.

وتحظى دولة الإمارات بإشادة دولية، لدورها الفاعل في القضاء على شلل الأطفال، ومساهماتها في تمويل الجهود للقضاء على هذا المرض كليا في العالم. وللإمارات دور كبير في التصدي للأمراض والأوبئة العالمية، واستئصال أمراض عديدة، حيث يجسد هذا الهدف الإنساني رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لحق المجتمعات في حياة صحية، تحظى فيها التنمية بأولوية، ويعيش سكانها حياة كريمة

وتحتل الإمارات الصدارة في الجهود الدولية المبذولة للقضاء على شلل الأطفال، من خلال تخصيص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أكثر من 376 مليون دولار أميركي للقضاء على المرض، ونجاح حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال في إعطاء نحو 600 مليون جرعة للأطفال في باكستان، ما أدى إلى انخفاض عدد الإصابات بنسبة عالية.