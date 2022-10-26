الكرملين: نشر القوات الأمريكية بالقرب من حدودنا يزيد من حجم الخطر ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "كرملين" ديمترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن نشر القوات الأمريكية فى رومانيا يزيد من حجم الخطر ضد روسيا، مشيرا إلى أن موسكو ستأخذ ذلك فى عين الاعتبار من أجل ضمان أمنها.





وقال المتحدث الروسى -فى تعليقه على انتشار القوات الأمريكية- "كلما اقتربت القوات الأمريكية من حدودنا كلما زاد الخطر الذى يواجهنا. بالطبع من الأفضل لنا أن نواجه وسنواصل المواجهة عندما يتعلق الأمر بضمان أمننا".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار إلى إنه على أية حال، فإن مثل هذا الانتشار للقوات الأمريكية بالقرب من الحدود الروسية "لا يؤدى إلى زيادة القدرة على التنبؤ أوتعزيز الاستقرار" فى المنطقة.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، يوم الجمعة الماضى، أن الولايات المتحدة نشرت الفرقة 101 المحمولة جوا فى أوروبا للمشاركة فى التدريبات العسكرية والتى أعلن قائدها استعدادها لدخول أوكرانيا.

وأقدمت واشنطن على هذه الخطوة بالرغم من تأكيدات البيت الأبيض بأن القوات الأمريكية لن تشارك فى الحرب.