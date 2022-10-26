الناتو يرفض مزاعم استخدام أوكرانيا «القنبلة القذرة»

جدة - نرمين السيد - وقال سكرتير عام الحلف -فى تصريحات نقلتها قناة "إيه بى سى" الأمريكية- إن "الحلفاء يرفضون صراحة هذه الاتهامات المزيفة، وأنه على روسيا ألا تستخدم هذه المزاعم لتصعيد الحرب".

وأضاف أن "ناتو" لن يتم ترهيبه أو ردعه عن دعم حق أوكرانيا فى الدفاع عن نفسها مهما استغرق الأمر.

وفى موسكو، أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم، عن غضب روسيا إزاء قرار إيطاليا سحب دعوة البلاد لحضور اجتماعات مجموعة خبراء مبادرة مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقالت المتحدثة -فى بيان بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية فى نسختها باللغة الإنجليزية- "إننا نشعر بالغضب من حقيقة أن إيطاليا سحبت الدعوة التى وجهتها سابقا إلى روسيا لحضور اجتماع مجموعة خبراء العمليات التابعة لمبادرة مكافحة انتشار الأسلحةالنووية والذى يبدأ فى روما فى 26 أكتوبر ونعرب عن احتجاجنا الشديد".

وأضافت أن موسكو تعتبر خطوة روما غير ودية، مؤكدة أن روسيا تنأى بنفسها تمامًا عن أى تفاهمات واتفاقات قدتتوصل إليها الدول المشاركة فى حدث روما.

وتابعت "ننطلق أيضًا من حقيقة أن المسار الذى اتخذه الغرب لتسييس عمل المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار من حيث المبدأ يدعو إلى التشكيك فى شرعية جميع الأنشطة فى إطار مبادرة مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل".

وأكدت الدبلوماسية الروسية استمرار التزام الاتحاد الروسى بقضية عدم الانتشار، واستعداده لتقديم مساهمة كبيرة فى تحقيق الأهداف ذات الصلة بالتعاون مع هؤلاء الشركاء المهتمين حقًا بهذا.

يذكر أن المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار تهدف إلى إنشاء آلية للكشف السريع وقمع الشحنات غير المشروعة من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها والمواد ذات الصلة.

جدير بالذكر أن روسيا انضمت فى عام 2004 إلى مبادرة مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وكندا والنرويج وسنغافورة أيضا.