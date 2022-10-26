سول تؤكد ضرورة تغيير السياسات تجاه بيونج يانج إلى الردع النووى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الدفاع الكورى الجنوبى لى جونغ-سوب، اليوم الأربعاء، أن تركيز الجهود المبذولة للتعامل مع القضية النووية الكورية الشمالية يجب أن يتحول إلى الردع ضد استخدام الأسلحة النووية بدلا من محاولة كبح تطويرها.





وقال الرئيس الكورى الجنوبى -فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"- "لقد وضعنا تركيزنا على محاولة منع كوريا الشمالية من إجراء تجارب نووية إضافية وعرقلة تطوير قدراتها النووية، لكن حان الوقت لتغيير استراتيجيتنا". وأضاف "يجب أن تكون الأولوية لردع استخدام الأسلحة النووية من خلال إعطائهم إحساسًا واضحًا بأنه إذا حاولت كوريا الشمالية استخدام الأسلحة النووية، فسوف يؤدى ذلك إلى القضاء على نظام كوريا الشمالية واختفائه تماما"، ودعا إلى اتخاذ التدابير لضمان تنفيذ التزام الولايات المتحدة "بالردع الموسع" باستخدام النطاق الكامل لأصولها العسكرية، بما فى ذلك القدرات النووية، للدفاع عن حلفائها مثل كوريا الجنوبية. وأشار إلى أنه يتعين على بلاده تعزيز قدراتها الدفاعية، مثل نظام "المحاور الثلاثة"، والذى يشير إلى: خطة "العقاب والانتقام الكورى الهائل"، وهى خطة تهدف للقضاء على القيادة الكورية الشمالية فى حال وقوع صراع كبير؛ والضربة الوقائية المسماة بـ "سلسلة القتل"؛ ونظام الدفاع الجوى والصاروخى الكورى، الذى يهدف إلى مواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية. ولفت إلى أنه يتم العمل على خطة لإطلاق قيادة استراتيجية، فضلا عن التخطيط لتأمين أصول المراقبة الاستخباراتية".

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