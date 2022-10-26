ما الفرق بين القنبلتين القذرة والنووية؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - فوارق بين القنبلتين "القذرة" و"النووية" تطفو للواجهة في وقت يبدو فيه أن مسار التصعيد بالحرب الأوكرانية الروسية يتخذ منحى مختلفا.

وتتهم روسيا أوكرانيا بالتخطيط لاستخدام ما يسمى "القنبلة القذرة"، وهي ادعاءات أنكرتها كييف وحلفاؤها الغربيون، زاعمة أنها عملية "علم زائف" قد تستخدمها موسكو كحجة لتصعيد الحرب ضد جارتها.

و"القنبلة القذرة"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، هي سلاح يجمع بين المتفجرات التقليدية مثل الديناميت والمواد المشعة مثل اليورانيوم. وغالبا ما يشار إليه كسلاح للإرهابيين وليس الدول، إذ إنه مصمم لنشر الخوف والهلع أكثر من القضاء على أي هدف عسكري.

وأنكر المسؤولون الأوكرانيون مرارا اتهامات موسكو، ودعت الخارجية الأوكرانية مفتشي الأمم المتحدة لزيارة البلاد من أجل أن يظهر لهم "أنه ليس هناك ما يخفونه".

ورفض المسؤولون الغربيون ادعاءات موسكو بتخطيط أوكرانيا لاستخدام ما يسمى القنبلة القذرة على أراضيها. وأصدرت واشنطن وحلفاؤها سلسلة بيانات تتهم القادة في موسكو "بتقديم ادعاءات مزيفة بشكل واضح" لخلق ذريعة لتصعيد الحرب.

لكن الجدل المحتدم خلال الأيام الأخيرة جدد جذب الانتباه إلى مفهوم القنبلة القذرة نفسه، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

ما هي القنبلة القذرة؟

- نوع من الأسلحة تم التفكير فيه وتجربته قبل أكثر من ثلاثة أرباع قرن مضى، خلال السنوات الأولى للعصر الذري، ولم تستخدمه أي قوة عسكرية.

- في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، حذر مسؤولون حكوميون بين وقت وآخر من أن الإرهابيين قد يبنون قنبلة بمواد مشعة تستخدم في العديد من الصناعات التجارية، وأصبحت "القنابل القذرة" هي "البعبع" في الوعي العام، مثارا للخوف.

- الاسم الأكثر رسميا للقنابل -جهاز تشتيت الإشعاع أو "آي دي دي/R.D.D."- يقدم وصفا مباشرا لماهية تلك الأسلحة وكيفية عملها.

- عبارة عن عبوات ناسفة تستخدم متفجرات تقليدية شديدة الانفجار لنشر المواد المشعة إلى المنطقة المحيطة. لكن حقيقة أنه لا يعرف عن وجود جيش يستخدمها ضمن ترسانته هو مؤشر جيد على أنها ليست مفيدة في ساحة المعركة.

هل تعتبر سلاحا نوويا؟

- الإجابة لا، حيث إن الانفجار الناتج عن قنبلة قذرة ينتج عن متفجرات تقليدية. أما الانفجار الناتج عن سلاح نووي يكون وليد تفاعل نووي، مثل القنابل الذرية التي أسقطتها الولايات المتحدة على اليابان في الحرب العالمية الثانية.

- تحدث القنبلة النووية انفجارا أقوى بما يتراوح من آلاف إلى ملايين المرات من أي متفجرات تقليدية قد تستخدم في القنبلة القذرة.

- يمكن للانفجار الناتج عن سلاح نووي سحق مدن بأكملها. على سبيل المثال، القنبلة الذرية التي أسقطت على ناغازاجي في 1954 دمرت مساحة 2.6 ميل مربع (6.2 كيلومتر مربع) من المدينة، بحسب الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية.

- المتفجرات التقليدية الموجودة في القنابل القذرة يمكنها تدمير أو إلحاق الضرر ببضعة مبان.

- يمكن لـ"سحابة الفطر" الناجمة عن الانفجار النووي أن تغطي عشرات مئات الأميال المربعة، وتنشر جزيئات دقيقة من المواد النووية -الغبار الإشعاعي- على تلك المنطقة، بحسب وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

- معظم المواد المشعة من القنبلة القذرة ستنتشر فوق بضعة من مباني المدينة أو بضعة أميال مربعة.