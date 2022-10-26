أوكرانيا توجه نداء عاجلا لمواطنيها اللاجئين فى الخارج

جدة - نرمين السيد - ونصحت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى، إيرينا فيريشوك، المواطنين اللاجئين خارج البلاد فى رسالة فيديو مساء الثلاثاء "بعدم العودة بعد".

وقالت فيريشوك: "نحن بحاجة إلى البقاء على قيد الحياة هذا الشتاء، وإذا عاد الناس فقد تنقطع الشبكة الكهربائية". وألمحت إلى أنه قد يتم الترحيب بهم مرة أخرى بمجرد انتهاء الشتاء.

وأضافت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى أنها أدركت أن الوضع "يمكن أن يزداد سوءا، ولكن مهما حدث، نعيش هذا الشتاء ثم نفكر فى كل شيء آخر".

يأتى التحذير بعد أكثر من أسبوعين قليلا على تصعيد بدأته كييف بتنفيذ عملية إرهابية على جسر القرم، فى خطوة أولى من نوعها تستهدف البنية التحتية الحيوية داخل روسيا، ولاحقا هاجمت تجمعات سكانية وبنى مدنية فى مناطق روسية أخرى على رأسها خيرسون وزابوريجيا.