العالم اليوم - تونس.. إجراءات لاستعادة الطفلة التي وصلت وحيدة لإيطاليا

انتم الان تتابعون خبر تونس.. إجراءات لاستعادة الطفلة التي وصلت وحيدة لإيطاليا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 06:22 مساءً - أكدت السلطات التونسية يوم الأربعاء أنها تعتزم إعادة طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات كانت قد وصلت منذ نحو أسبوعين لإيطاليا في عملية هجرة غير قانونية على متن قارب دون ذويها.

وكان من المفترض أن تشارك العائلة المؤلفة من الأب والأم وابن يبلغ سبع سنوات فضلا عن الطفلة في رحلة الهجرة التي انطلقت من منطقة صيّادة الساحلية شرق البلاد، لكن "الأب سلّم الطفلة لأحد المهربين على متن القارب وعاد ليساعد زوجته وابنه، غير أن القارب انطلق ووصل الى جزيرة لامبيدوزا"، على ما أكد لفرانس برس "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، المنظمة التي تتابع ملف الهجرة في تونس.

وقالت وزارة الأسرة في بيان الأربعاء إن الدولة التونسية "حريصة على ضمان المصلحة الفضلى لهذه الطفلة وعلى استكمال التدابير اللازمة لتأمين عودتها إلى أرض الوطن في ظروف آمنة وفي أقرب الآجال المتاحة".

وستلتقي بعثة دبلوماسية تونسية الجمعة بقاضي الأسرة الإيطالي المتعهد بالقضية، وفقا للوزارة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم محكمة المنستير فريد بن جحا لفرانس برس الخميس أن القضاء أطلق سراح الوالدين بعد التحفظ عليهما الأسبوع الفائت وأوقف صاحب المركب الذي نقل المهاجرين.

ويعمل والدا الطفلة بائعين متجولين على الساحل التونسي ودفعا 24 ألف دينار (نحو 7500 يورو) للمهرّب مقابل المشاركة في عملية العبور، وفقا لوزارة الداخلية.

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