العالم اليوم - الخطوط السعودية تشتري 100 طائرة كهربائية من ليليوم الألمانية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 06:22 مساءً - قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية السعودية الأربعاء إن الشركة وقعت اتفاقا مع ليليوم الألمانية لصناعة الطائرات الكهربائية لشراء ما يصل إلى 100 طائرة لاستخدامها في شبكة الخطوط السعودية المحلية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية إبراهيم كوشي، إن الطائرات ستمثل خدمة مميزة لنقل ما بين أربعة وستة ركاب.

وأضاف أن هذا يوضح التزام الخطوط السعودية بالاستدامة لأن الطائرات كهربائية 100 بالمئة، وأن شركته هي أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستخدم هذه الطائرات كجزء من شبكتها.

وأضاف أن من المتوقع الحصول على شهادة الاعتماد من الجهات التنظيمية في عام 2025.