نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن .. توقيف شخص بجناية التزوير لسطوه على حسابات بنكية لعميلة بنك متوفاة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 06:09 مساءً - دوت الخليج :- قرر المدعي العام للنزاهة ومكافحة الفساد، توقيف شخصين اثنين 15 يومًا على ذمة التحقيق في مراكز الإصلاح والتأهيل أحدهما كان رئيسًا تنفيذيًا لإحدى الشركات المساهمة العامة والثاني درج على الاستيلاء على أرصدة المتوفين في البنوك.

في القضية الأولى التي سبق أن أحالتها الهيئة إلى القضاء، قرر المدعي العام توقيف الرئيس التنفيذي لشركة "المستثمرون العرب المساهمة العامة" بجناية الاستثمار الوظيفي الذي تمكن ومجلس إدارة الشركة من ارتكاب تجاوزات قانونية ومالية وإدارية نجم عنها إلحاق الضرر بالشركة والمساهمين بمبالغ مالية وصلت إلى قرابة 107 ملايين دينار.

وفي القضية الثانية، قرر توقيف شخص بجناية التزوير جراء سطوه على حسابات بنكية لعميلة بنك متوفاة بمبلغ 315 ألف دينار، حيث تمكن من معرفة قيمة حسابها البنكي؛ فزوّر 10 كمبيالات قيمة الواحدة منها 150 ألف دينار بمجموع يبلغ مليونا ونصف المليون دينار؛ ثم طلب من المحكمة الحجز على أموالها وتحويل رصيدها بالبنك على حساب القضية إلاّ أن ورثتها علموا بالأمر فلجأوا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي أوقفت عمليه التحويل وإعادة المبلغ إلى الورثة.

يُذكر أن هذه ثالث قضية احتيالية للشخص، حيث إنه موقوف على ذمة قضيتين أحالتهما الهيئة إلى القضاء في 2021، حيث صدر من المحكمة قرار بوضعه بالأشغال المؤقتة 21 عامًا عن القضية الأولى و5 سنوات عن القضية الثانية.