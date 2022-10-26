العالم اليوم - أسعار الذهب الأسود ترتفع رغم زيادة المخزونات الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 05:22 مساءً - ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، مستفيدة من المخاوف بشأن الإمدادات وضعف الدولار، رغم أن بيانات مخزونات الخام في الولايات المتحدة حدت من المكاسب.

وأطلق هبوط الدولار إشارة تفاؤل، إذ جعل النفط أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وعززت المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات مكاسب النفط، مع إشارة رئيس وكالة الطاقة الدولية إلى "أول أزمة طاقة عالمية حقيقية".

تحركات الأسعار

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر بواقع 1.10 دولار، أو بنسبة 1.18 بالمئة إلى 94.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:35 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي لشهر ديسمبر بواقع 1.48 دولار، أو بنسبة 1.80 بالمئة إلى 86.86 دولار للبرميل.

وكانت مكاسب النفط قوة، الأربعاء، رغم ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بنحو 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر، وفقا لمصادر بالسوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي.

وجاء هذا أعلى من توقعات خمسة محللين في استطلاع لرويترز.

وعززت زيادة مخزونات الخام المخاوف من ركود عالمي من شأنه أن يقلص الطلب، والذي ظهر ضعفه أيضا في تراجع واردات الصين من الخام.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي عن خطة لبيع ما تبقى من سحب قياسي من احتياطي النفط الاستراتيجي بحلول نهاية العام في مسعى منه لخفض أسعار البنزين المرتفعة.