الكرملين: نجرى حوارا بناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريحات صحفية أدلى بها بيسكوف تعقيبا على مهمة محتملة من قبل خبراء المنظمة إلى أوكرانيا للتحقق من التقارير التى تفيد بأن كييف تصنع "قنبلة قذرة".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تثق بالمنظمة وتقاريرها، قال بيسكوف "نحن منخرطون فى حوار بناء للغاية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونعتزم مواصلة هذا الحوار".

وكان رئيس القوات الروسية للحماية من المواد الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية إيجور كيريلوف قد صرح فى وقت سابق، بأن القوات الروسية فى حالة تأهب للعمل فى ظروف التلوث الإشعاعى لأنها حصلت على بيانات تفيد بأن كييف مستعدة لاستخدام قنبلة قذرة.

وأثارت روسيا هذه المسألة فى مجلس الأمن الدولى، وأجرى وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، محادثات هاتفية مع نظرائه فى بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا للتحذير من التهديد من أوكرانيا، لكن هذه الدول أكدت أنها لا تصدق روسيا.

ومن المتوقع أن يتوجه العديد من ممثلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أوكرانيا خلال الأسبوع الجارى لتفقد المنشآت النووية هناك فى ضوء التقارير التى تفيد بأن الحكومة فى كييف قد تقوم باستفزاز بتفجير قنبلة قذرة.