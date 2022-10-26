ارتفاع حصيلة الإصابات جراء زلزال الفلبين إلى 36 شخصا

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤولون -نقلا عن قناة "إيه بى سى" الأمريكية- إن الزلزال تسبب فى إغلاق المطار الدولى فى مدينة "لاواج" بمقاطعة "إيلوكوس نورت" جراء الأضرار التى لحقت به عقب الزلزال، كما تم إلغاء رحلتين داخليتين على الأقل، بالإضافة إلى إجلاء المرضى من أكبر مستشفى فى مدينة "باتاك" بالمقاطعة عقب انهيار جزء من سقف وحدة الرعاية المركزة.

وأضاف المسؤولون أنه تم رصد أكثر من 400 تابع زلزالى ضرب المنطقة عقب وقوع الزلزال، إلا أن المواطنين شعروا بعدد قليل منها.

ووفقا للمعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل، فإن الزلزال الذى ضرب البلاد أمس الثلاثاء، بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر، ويقع مركزه على بعد 9 كيلومترات شمال غرب بلدة لاجايان فى مقاطعة أبرا، وعلى عمق 11 كيلومترا.

تجدر الإشارة إلى أن الفلبين تقع بمنطقة الحزام النارى حيث يكثر وقوع الزلازل والبراكين.