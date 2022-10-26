العالم اليوم - مصر ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 04:22 مساءً - قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأربعاء إن الحكومة قررت رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه (حوالي 152 دولارا)، بالإضافة إلى إقرار علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه لمجابهة غلاء المعيشة.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة قررت أيضا الاستمرار في عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023.

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