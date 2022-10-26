عاجل- روسيا تطلق صاروخ باليستى عابر للقارات من طراز «يارس»

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، إطلاق صاروخ باليستى عابر للقارات من طراز "يارس" ضمن تدريبات قوات الردع الاستراتيجى، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن أن "القوات الاستراتيجية الروسية تتدرب على شن ضربة نووية مكثفة ردا على ضربة نووية معادية". يُذكر أن الوثيقة المتعلقة بأساسيات الدولة الروسية فى مجال الردع النووى - والتى تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسى - من شروط تطبيقها أن تحتفظ روسيا بالحق فى استخدام الأسلحة النووية فى حالة تلقى معلومات موثوقة حول إطلاق صواريخ باليستية مهاجمة لأراضى روسيا أو حلفائها، أو إضرار العدو بالمنشآت الحيوية أو العسكرية الحرجة، والتى سيؤدى تعطيلها إلى تعطيل إمكانية الرد للقوات النووية، أو العدوان على روسيا بالأسلحة التقليدية، عندما يصبح وجود الدولة فى حد ذاته مهددا.

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