تقرير: انهيار عمود الوسط بالتَّسوية كان سببًا في انهيار بناية اللويبدة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 03:09 مساءً - دوت الخليج :- كشف تقرير الخبرة لبناية اللويبدة، أن انهيار عمود الوسط في التَّسوية كان سببًا في انهيار بناية بمنطقة اللويبدة السكنية.

وبدأت محكمة صُلح عمَّان اليوم الأحد، بمناقشة المسؤولين عن إعداد تقرير الخبرة الذي يحدِّد أسباب انهيار مبنى سكني بمنطقة اللويبدة.

وقال أحد أعضاء فريق تقرير الخبرة لانهيار بناية بمنطقة اللويبدة: إن تسوية المبنى بالأرض وانهياره كان بسبب أعمال الصِّيانة التي كانت في ذلك اليوم.

وبين تقرير الخبرة لانهيار بناية اللويبدة أن التَّشققات التي كانت في المبنى قد تكون من أعمال متراكمة سابقًا لكن الانهيار كان بسبب أعمال ذلك اليوم.