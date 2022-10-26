بولندا: لن نتخلى عن دعم أوكرانيا ماليا وعسكريا

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء البولندى - فى تصريحات صحفية نقلها "راديو بولندا" اليوم الأربعاء - إن "روسيا تسعى إلى إفلاس أوكرانيا التى تضطر سلطاتها لدفع رواتب الجنود والمعلمين والأطباء وغيرهم"، معبرا عن فخره بتعاطى مواطنى بلاده مع موجة اللاجئين الوافدة من أوكرانيا مؤخرا ودعمهم لحرية وسيادة واستقلال جارتهم الشرقية.

وكان رئيس الوزراء البولندى قد حث المجتمع الدولى أمس، على رفع الدعم المالى والعسكرى المقدم إلى أوكرانيا، وذلك خلال مؤتمر دولى بشأن إعادة إعمار أوكرانيا.

يذكر أن وكالة حرس الحدود البولندية قد أعلنت اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى إلى 7 ملايين و289 ألف شخص.