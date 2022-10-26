عاجل- بوتين: القوات الروسية تتدرب على شن ضربة نووية مكثفة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن "القوات الاستراتيجية الروسية تتدرب على شن ضربة نووية مكثفة ردا على ضربة نووية معادية"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وكان قائد قوات الدفاع الإشعاعى والكيماوى والبيولوجى بالقوات المسلحة الروسية، إيجور كيريلوف، قد أعلن فى وقت سابق، أن وزارة الدفاع الروسية لديها معلومات حول خطط كييف لاستخدام قنبلة قذرة لتلقى باللوم على موسكو.

كذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو حذرت من خطر قيام نظام كييف بتنشيط القنبلة "القذرة" وقالت "إن روسيا أدركت ذلك، وحذرنا العالم من خطر قيام نظام كييف بتنشيط هذه القنبلة".

يُذكر أن الوثيقة المتعلقة بأساسيات الدولة الروسية فى مجال الردع النووى - والتى تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسى - من شروط تطبيقها أن تحتفظ روسيا بالحق فى استخدام الأسلحة النووية فى حالة تلقى معلومات موثوقة حول إطلاق صواريخ باليستية مهاجمة لأراضى روسيا أو حلفائها، أو إضرار العدو بالمنشآت الحيوية أو العسكرية الحرجة، والتى سيؤدى تعطيلها إلى تعطيل إمكانية الرد للقوات النووية، أو العدوان على روسيا بالأسلحة التقليدية، عندما يصبح وجود الدولة فى حد ذاته مهددا.