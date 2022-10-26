شنجهاى تقدم أول لقاح مضاد لـ كورونا عن طريق الفم

جدة - نرمين السيد - وذكر المكتب الإعلامى لبلدية شنجهاى، أن اللقاح هو عبارة عن بخاخ يحول السائل الموجود بداخله إلى رذاذ يتم امتصاصه عن طريق الفم، وقد طورته شركة "كانسينو بيولوجيكس" الصينية، وهو يوفر خيارا لا يعتمد على الوخز بالإبر.
وقالت الشركة إن اللقاح يمكن أن "يحث بشكل فعال على حماية مناعية شاملة استجابة بعد أخذ جرعة واحدة فقط"، حسبما أورد الموقع الرسمى لقناة "سى جى تى إن" التليفزيونية الصينية.
ويمكن استخدام هذا اللقاح فقط كجرعة معززة فى الوقت الحالى، وبمقدور البالغين من عمر 18 عاما وما فوق اختيار هذا اللقاح كبديل عن الوخز بالإبر.
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