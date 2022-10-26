تصريح جديد من ميقاتى بشأن انتخابات الرئاسة اللبنانية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، أنه يعول على جهود الفاتيكان للدفع باتجاه التوافق بين اللبنانيين وإجراء الانتخابات الرئاسية، بما له من سلطة معنوية وعلاقات مع كافة الأطراف.





جاء ذلك خلال استقباله اليوم السفير البابوى لدى لبنان المونسنيور باولو بورجيا، فى السراى الحكومى بالعاصمة بيروت فى زيارة تعارف بمناسبة تسلمه مهامه حديثا. وخلال اللقاء، تمت مراجعة العلاقات ببن لبنان والفاتيكان وتجديد تأكيد اهتمام الكرسى الرسولى بلبنان وأبنائه.

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