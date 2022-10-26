وزير الخزانة البريطانى يعلن تأجيل البيان المالى حتى نوفمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، أنه كان من المقرر الإعلان عن البيان المالى يوم الإثنين 31 أكتوبر الجارى، إلا أنه تم تأجيله فى أعقاب تولى ريشى سوناك رئاسة وزراء بريطانيا من أجل السماح له بمزيد من الوقت لفحص الأرقام وصياغة خطط حكومته الخاصة بالشؤون المالية للبلاد.

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