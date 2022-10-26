العالم اليوم - رسالة تحذير من روسيا لأميركا.. "منسوب الخطر" يزيد

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 02:22 مساءً - حذر المتحدث باسم الكرملين، من أن انتشار القوات الأميركية في رومانيا، يزيد من "منسوب الخطر" على روسيا، ولا تؤدي مثل هذه الأعمال إلى تعزيز الاستقرار.

وبشأن تهديد أوكرانيا باستخدام "قنبلة قذرة"، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن بلاده "ستواصل نقل وجهة نظرنا إلى المجتمع الدولي من أجل تحفيزه على اتخاذ خطوات فعالة لمنع السلوك غير المسؤول لنظام كييف".

كما أكد بيسكوف أن روسيا تجري حوارا "بناء" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعتزم مواصلته.

وحذر: "ما تعرض ويتعرض له سكان إقليم دونباس يجب ألا يمر دون عقاب وأن تقوم هناك محكمة بهذا الخصوص".

وأشار في حديثه إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يرسل برقية تهنئة إلى ريشي سوناك بمناسبة انتخابه رئيسا لوزراء بريطانيا، فالأخيرة دولة "غير صديقة".

برنامج بوتين

وأكد بيسكوف أن هناك اجتماعا للرئيس الروسي اليوم عبر الفيديو مع مدراء الأمن والأجهزة الخاصة لبلدان رابطة الدول المستقلة.

كما ستكون هناك كلمة موسعة لبوتين في منتدى "فالداي" للحوار، الخميس المقبل.

ومن ناحية أخرى، يبحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره الصيني، الأوضاع في أوكرانيا، ويعرب عن "قلقه إزاء استفزازات أوكرانية محتملة باستخدام قنبلة قذرة".