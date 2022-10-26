الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا بـ الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن جيش الاحتلال اعتقل أربعة من "نابلس" بينهم شقيق الشهيد إبراهيم النابلسي، وعم الشهيد أدهم مبروكة (الشيشانى)، فيما تم اعتقال سبعة من القدس، بينهم خمسة من بلدة "بدو" التى أطلق منها النار على مستوطنة مجاورة، وآخر من بلدة "سلوان" جنوبى المسجد الأقصى، وواحد من جبل المكبر.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فتى (16 سنة)، وثلاثة شبان آخرين من مدينة الخليل وبلدة دورا، ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا ونجله بعد أن داهمت منزله وفتشته فى بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة.

ومن محافظة جنين، اعتقل جيش الاحتلال، الأسيرين المحررين أنس وليد فاخورى، وبشار فايز كنعان، عقب مداهمة منزليهما، والعبث بمحتوياتهما فى بلدة (جبع) جنوب المحافظة.