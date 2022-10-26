العالم اليوم - أرامكو السعودية تطلق صندوقا للاستدامة بـ 1.5 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 01:22 مساءً - أطلقت شركة أرامكو السعودية، الأربعاء، صندوقا للاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار، للاستثمار في التقنية التي تدعم التحول المستقر والشامل للطاقة، ليكون أحد أكبر صناديق رأس المال الجريء على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة السادسة من مبادرة مستقبل الاستثمار، المنعقد في العاصمة الرياض، لمدة 3 أيام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الصندوق الجديد الذي تديره شركة أرامكو فينتشرز، ذراع أرامكو السعودية لرأس المال الجريء، امتدادا لجهود الشركة لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وسيسعى الصندوق للاستثمار في التقنيات التي تدعم هدف أرامكو السعودية بالوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات في أعمالها التشغيلية في عام 2050، بالإضافة إلى تطوير أنواع وقود جديدة منخفضة الكربون.

وستشمل مجالات تركيز الصندوق على: احتجاز الكربون وتخزينه، وحلول انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والتقدم في كفاءة الطاقة، والحلول المناخية القائمة على الطبيعة، وحلول الاستدامة الرقمية، والهيدروجين، والأمونيا قليلة الكربون، والوقود الاصطناعي، وسيستهدف الصندوق الاستثمارات على مستوى العالم.

وتخطط أرامكو السعودية للمشاركة، من خلال شركة أرامكو للتجارة التابعة والمملوكة لها بالكامل، في أول مزاد طوعي لأرصدة الكربون ينظمه صندوق الاستثمارات العامة، ويأتي ذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة في وقت سابق من هذا العام؛ للمشاركة في سوق كربون طوعي إقليمي يتم إطلاقه في عام 2023 بالمملكة.