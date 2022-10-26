العالم اليوم - أرباح "سوديك" ترتفع 27 بالمئة في 9 أشهر الأولى من 2022

انتم الان تتابعون خبر أرباح "سوديك" ترتفع 27 بالمئة في 9 أشهر الأولى من 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 01:22 مساءً - ارتفعت الأرباح الصافية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، المدرجة في البورصة المصرية، في 9 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 27 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 434 مليون جنيه (22 مليون دولار)، مقارنة مع 342 مليون جنيه (17.3 مليون دولار) تم تسجيلها خلال الشهور التسعة الأولى من 2021.

وقالت الشركة في بيان، الأربعاء، إن أرباح التشغيل بلغت خلال الشهور التسعة الأولى من العام 603 مليون جنيه (30.6 مليون دولار)، مقارنة مع 469 مليون جنيه (23.8 مليون دولار) تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من 2021، بنسبة نمو بلغت 29 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفع مجمل أرباح شركة سوديك بنسبة 40 بالمئة خلال الشهور التسعة الأولى من 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 1.48 مليار جنيه (75.2 مليون دولار) وبهامش مجمل ربح 32 بالمئة، مقارنة بمجمل ربح 1.05 مليار جنيه (53.2 مليون دولار) وهامش مجمل ربح 32 بالمئة قبل عام، وهو ما عزته الشركة إلى "ارتفاع إيرادات النشاط".

وباعت الشركة 1735 وحدة خلال الشهور التسعة الأولى من 2022، وهو ما ساهم في تحقيق إجمالي مبيعات متعاقد عليها بقيمة 11.8 مليار جنيه (567.4 مليون دولار)، بزيادة 119 بالمئة، مقارنة بإجمالي المبيعات المتعاقد عليها والتي وصلت إلى 5.39 مليار جنيه (273.5 مليون دولار) قبل عام.