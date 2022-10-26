السعودية تحبط محاولات تهريب أكثر من 70 طنا من المواد المخدرة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى للمديرية العامة لحرس الحدود السعودى العقيد مسفر القرينى -فى بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية- إن الدوريات البرية لحرس الحدود فى مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة، أحبطت محاولات تهريب (68.7) طن من مادة القات المخدر، وطن و(509) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، و153,771 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبى.
وأشار البيان إلى أنه تم القبض على مهربى المواد المخدرة وعددهم 165 متهمًا، منهم 53 سعوديا، و112 مخالفًا لنظام أمن الحدود، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.
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