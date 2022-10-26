أول تصريح من سوناك بشأن الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال سوناك، إن دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا سيكون قويا كما كان دائما فى ظل رئاسته للوزراء، ويمكن للرئيس زيلينسكى الاعتماد على حكومته للوقوف مع أوكرانيا فى تضامن مستمر، حسبما أورد الموقع الرسمى للحكومة البريطانية.
كما أشار رئيس الوزراء البريطانى إلى أهمية عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى أوكرانيا لضمان السلامة النووية وتوفير الشفافية حول أى معلومات مضللة.
واتفق الزعيمان على ضرورة مواصلة الضغط على نظام الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، من خلال استمرار العقوبات الاقتصادية.
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