العالم اليوم - الذهب يتراجع وسط توقعات بتباطؤ وتيرة رفع الفائدة الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 12:22 مساءً - ارتفع الذهب خلال تعاملات الأربعاء مع تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة مسجلا 1663.26 دولار للأونصة) بحلول الساعة 0644 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1667.10 دولار للأونصة.

وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات مع تغذية بيانات أميركية ضعيفة للتكهنات بشأن توجه أقل تشددا في السياسة النقدية من المركزي الأميركي بينما لامس مؤشر الدولار أقل مستوى منذ الخامس من أكتوبر مما زاد من جاذبية المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.1 بالمئة مسجلة 19.56 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 922.90 دولار للأوقية كما صعد البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1963.81 دولار.

وتشير التوقعات إلى أن المركزي الأميركي قد يتجه لتخفيف وتيرة رفع الفائدة عقب اجتماع نوفمبر الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يشهد زيادة رابعة بمقدار 75 نقطة أساس مع استمرار التضخم مرتفعا.