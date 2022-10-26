هايتى: ارتفاع عدد إصابات الكوليرا إلى 2000 حالة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة فى هايتى، حسبما أفادت قناة "فرانس 24" اليوم الأربعاء، أن تفشى المرض يتزايد بسرعة، حيث تضاعفت أعداد الإصابات فى غضون أيام.

من جانبها، كتبت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى هايتى أولريكا ريتشاردسون، "حتى أيام قليلة مضت، كانت الزيادة فى حالات الكوليرا تدريجية، لكننا حاليا نشهد زيادة حادة بشكل مقلق، لذا أصبح الوضع أكثر صعوبة".

وتابعت "رغم أن الكوليرا يمكن أن تكون قاتلة، إلا أنه يمكن الوقاية منها وعلاج المصابين بها"، مضيفة أن السرعة عامل أساسى لاحتواء تفشى المرض.

يأتى التفشى الجديد للمرض، الذى بدأ مطلع أكتوبر، بعد 3 سنوات تقريبا على تمكن هذه الدولة الكاريبية الفقيرة، التى ترزح أيضا تحت تفاقم انعدام الأمن، من القضاء على تفش بدأ فى 2010 وأودى بأكثر من 10 آلاف شخص.