تحذير أمريكى جديد لـ روسيا بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الجنرال بات رايدر، من التداعيات المترتبة على احتمالية نشر روسيا قنبلة قذرة أو أى نوع آخر من الأسلحة النووية فى أوكرانيا.





وقال الجنرال الأمريكى خلال مؤتمر صحفى بالبنتاجون، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إنه تم إبلاغ روسيا بهذه العواقب على مستويات مختلفة.

وأكد أن المزاعم الروسية باستعداد أوكرانيا لاستخدام قنبلة قذرة "كاذبة" بشكل واضح، لافتا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكى تملك تقنيات متطورة للكشف عن التفجيرات النووية أو الإشعاعية من أى نوع.

وشدد على أن الولايات المتحدة تتعامل مع هذا الأمر على محمل الجد وتواصل مراقبته على مدار الساعة.

وأشار رايدر، بحسب البيان، إلى أن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن تحدث هاتفيا مع نظيره الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف، وكذلك الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، لمناقشة الوضع الجارى فى أوكرانيا والاتهام الروسى "الكاذب" بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام قنبلة قذرة.

وقال إن أوستن تحدث أيضًا عبر الهاتف مع وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو يوم الجمعة، ومرة أخرى يوم الأحد فى محاولة لإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة من أجل إدارة التصعيد ومنع سوء التقدير المحتمل.