العالم اليوم - رغم التراجع.. أرباح مايكروسوفت الفصلية تتجاوز التوقعات

انتم الان تتابعون خبر رغم التراجع.. أرباح مايكروسوفت الفصلية تتجاوز التوقعات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 10:23 صباحاً - أعلنت شركة مايكروسوفت الأميركية عن أرباح أعلى من التوقعات في الربع الأول من عامها المالي، وذلك على الرغم من تسجيل الشركة لعائدات أقل من المتوقع من قطاع خدماتها السحابية.

وبلغت إيرادات الشركة في الربع الأول من عامها المالي 50.12 مليار دولار، مقابل توقعات بلغت 49.61 مليار دولار، بحسب ريفينيتيف.

وكانت الشركة قد سجلت إيرادات بقيمة 45.3 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي.

كما أعلنت مايكروسوفت تسجيل أرباح صافية في الربع الأول بقيمة 17.56 مليار دولار، مقابل أرباح بقيمة 20.5 مليار دولار قبل عام، متراجعة بنسبة 14 بالمئة، إلا أنها كانت أعلى من التوقعات، إذ بلغت ربحية السهم 2.35 دولار، مقابل توقعات كانت تشير إلى تسجيل السهم ربحية بقيمة 2.30 دولار.

وسجل قطاع الخدمات السحابية إيرادات أقل من المتوقع بقيمة 20.30 مليار دولار، مقابل توقعات بأن يسجل القطاع إيرادات بقيمة 20.36 مليار دولار.

وكان سهم شركة مايكروسوفت قد ارتفع في تداولات الثلاثاء بنسبة 1.38 بالمئة، ليصل إلى 250.66 دولارًا للسهم، إلا أن السهم قد تراجع في تعاملات ما بعد التداول بنسبة 6.71 بالمئة، ليصل إلى 233.85 دولار.