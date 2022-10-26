نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لبنان: لم نقدم تنازلات بملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 10:10 صباحاً - دوت الخليج :- أكدت الرئاسة اللبنانية، الجمعة، أن بيروت لم تقدم خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "أي تنازلات ولا خضعت لأي مساومات أو مقايضات أو صفقات أو إرادات دول خارجية".

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي، إن "ما تحقق على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هو نتيجة قرار لبناني يعكس وحدة الموقف الوطني، وحصيلة مفاوضات شاقّة وصعبة قادها الفريق اللبناني المفاوض مع الوسيط الأميركي".

ولفتت إلى أن "كل ما يروّج من تحليلات ومقالات عكس ذلك هو محضّ افتراء ولا تنطبق مع الواقع، ومعيب أن تصدر عن جهات يفترض أن تقف إلى جانب دولتها والمسؤولين فيها".

وشدّدت الرئاسة أن "مسألة الترسيم إنجازٌ على مستوى الوطن ومن أجل أبنائه، وليس من أجل شخص أو جهة أو حزب أو دولة خارجية".

وختم البيان بالقول إن "رئاسة الجمهورية تأمل في أن يتوقف هذا النهج الممعن في الإساءة إلى كرامة الوطن وسيادته، فالترسيم هو حصيلة قرار وطني صلب لا شريك فيه".

وفي وقتٍ سابق الجمعة، اطّلع الرئيس ميشال عون من وزير الطاقة والمياه وليد فياض، على ترتيبات وزارته لمرحلة ما بعد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، لا سيما تلك المرتبطة بآلية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول النفطية والغازية اللبنانية البحرية.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن عون موافقة لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ"التاريخي".

وخاض البلدان مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعًا.

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