الهند: مقتل مسلح أثناء إحباط محاولة تسلل بإقليم كشمير

جدة - نرمين السيد - وأوضحت القوات الهندية - حسبما ذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية اليوم الأربعاء - أن معركة بالأسلحة النارية اندلعت بين قوات الأمن، وعدد من المسلحين على طول خط السيطرة الفاصل بين الهند وباكستان، ما أسفر عن مقتل مسلح.

وأضافت أن القوات تمكنت من مصادرة كمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزة المسلحين، فيما يجرى البحث عن المسلحين الفارين.