اليابان تتعهد بتقديم مساعدات تدفئة لأوكرانيا قبل فصل الشتاء

جدة - نرمين السيد - وقال كيشيدا عبر رابط فيديو لمؤتمر دولى حول إعمار أوكرانيا الذى عُقد فى برلين، حسبما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الأربعاء إن "اليابان تقدم الدعم لأوكرانيا استعدادًا لفصل الشتاء القاسى المقبل، وستواصل اليابان تقديم المساعدة لأوكرانيا استنادا إلى مواطن القوة الفريدة التى تتمتع بها بلدنا".

ولدعم جهود الإعمار فى أوكرانيا لمواجهة التدخل الروسى أواخر فبراير الماضى، قال كيشيدا إن طوكيو شاركت كييف تجربتها فى فرز وإعادة استخدام الحطام من الزلزال الهائل وموجات المد "تسونامى" التى ضربت شرق وشمال شرق اليابان فى مارس 2011، وأفاد فى هذا الصدد بأنه "يمكن لأوكرانيا الاستفادة من الحطام الناتج عن التدخل الروسى".

وجدد كيشيدا إدانة اليابان "بشدة" للهجمات الصاروخية الروسية على المدنيين والمنشآت المدنية فى أوكرانيا وكذلك تهديداتها باستخدام الأسلحة النووية، مؤكداً أنه من الضرورى "أن نتحد فى تعزيز دعم أوكرانيا بقوة وكذلك تشديد العقوبات ضد روسيا".

وتابع رئيس الوزراء الياباني، قائلا: "ستبذل اليابان أقصى الجهود والمساهمات الإيجابية وتقود المناقشات بنشاط داخل المجتمع الدولي" من أجل الإسراع باستعادة السلام وإعمار أوكرانيا.

جدير بالذكر أن اليابان ستتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع من ألمانيا العام المقبل. وتضم مجموعة الدول السبع أيضا بريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.