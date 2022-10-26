مطلب عاجل لـ بايدن من الكونجرس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك - حسبما أفادت شبكة "سى إن إن" الأمريكية - خلال تلقى الرئيس الأمريكى، الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد 19".
ودعا بايدن، المواطنين فى بلاده، ممن تنطبق عليهم القواعد الصحية، إلى أن يحذوا حذوه ويتلقوا الجرعات المعززة ضد الفيروس.
وقال الرئيس الأمريكى، وهو فى البيت الأبيض محاطا بالرؤساء التنفيذيين لكبرى سلاسل شركات الأدوية الأمريكية، إن الجرعة المعززة فعالة بصورة رائعة، لكن الحقيقة أنه ليس ثمة عدد كاف من المواطنين يتلقونها، وينبغى تغيير ذلك حتى يمر موسم الإجازات القادمة بصورة آمنة صحيا.
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