العالم اليوم - قبل ريشي سوناك.. هؤلاء من أبناء المهاجرين حكموا دولهم

انتم الان تتابعون خبر قبل ريشي سوناك.. هؤلاء من أبناء المهاجرين حكموا دولهم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 08:24 صباحاً - أصبح وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك، رئيسا للوزراء في بريطانيا وزعيما جديدا لحزب المحافظين، وذلك بعد انسحاب منافسته بيني موردونت، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

وأعلن رئيس لجنة حزب المحافظين رسميا، انتخاب ريشي سوناك زعيما للحزب، وبالتالي رئيسا للوزراء، ليخلف بذلك ليز تراس التي استقالت في وقت سابق.

وانسحبت موردونت من السباق لزعامة حزب المحافظين البريطاني بعد فشلها في جمع ما يكفي من أصوات نواب الحزب، حيث أفادت التقارير بحصولها على 25 صوتا فقط، بينما جمع سوناك أصوات 194 نائبا.

واستقالت تراس، الخميس الماضي، بعد 45 يوما مضطربة في المنصب، معترفة بأنها لا تستطيع تقديم حزمة اقتصادية غير متقنة لخفض الضرائب، والتي اضطرت للتخلي عنها بعد أن أثارت غضبا داخل حزبها، وأدت إلى اضطرابات في الأسواق المالية لأسابيع.

ومن المعروف أن منصب رئيس الوزراء في بريطانيا يعتبر هو الحاكم الفعلي للبلاد في نظام ملكي دستوري، تكون فيه مهام الملك شرفية إلى حد كبير.

وسوناك ليس أول ابن لمهاجرين يتمكن من الوصول لحكم الدولة التي يحمل جنسيتها.

باراك أوباما

الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، الذي ينحدر من أصول كينية، وهو أول رئيس من أصول إفريقية، يصل إلى البيت الأبيض.

ولد أوباما عام 1961 في ولاية هاواي من أب كيني وأم أميركية بيضاء، ولفت الأنظار إليه عام 2004 عندما ألقى كلمة أمام المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي.

كان والد الرئيس الأميركي، يرعى الماعز في صغره إلى جانب الدراسة، وبعد الحصول على إجازة جامعية نال منحة دراسية وانتقل للدراسة في ولاية هاواي الأميركية.

عاد الأب إلى كينيا عندما كان أوباما صغيرا، وتوفي هناك في ثمانينيات القرن الماضي.

كارلوس منعم

حكم الأرجنتين 10 سنوات كاملة بدأت في 8 يوليو 1989، وانتهت في 10 من ديسمبر عام 1999.

وُلد منعم لأبوين سوريين مهاجرين من مدينة يبرود السورية إلى الأرجنتين، تدرب في المحاماة، وناصر الزعيم الأرجنتيني المنفي في إسبانيا بيرون، وتظاهر ضد الديكتاتورية.

جاء للرئاسة بانتخابات 1989، وأنجزت حكومته الكثير من الإصلاحات الاقتصادية، وكان الاقتصاد الأرجنتيني قبل مجيئه يعاني نسبة تضخم هائلة، فقلص كارلوس النفقات الحكومية واعتمد على تخصيص بعض القطاعات الحكومية لجذب الاستثمارات الخارجية.

وأعاد علاقات بلاده مع بريطانيا، كما أنهى أزمته الحدودية مع تشيلي. كان له قبل وبعد الرئاسة تاريخ سياسي حافل، إذ انتخب كحاكم على محافظة لاريوخا -مسقط رأسه- لثلاث فترات امتدت الأولى من 1973-1976، والثانية والثالثة من 1983-1989، حتى بعد أن خرج من السلطة انتخب نائباً في الكونغرس الأرجنتيني في 2005 عن محافظته لاريوخا.

ميشيل تامر

تولى ميشيل تامر، اللبناني الأصل، رئاسة البرازيل بعد عزل الرئيسة ديلما روسيف، ليصبح تامر رئيس أكبر دولة في أميركا اللاتينية.

ولد ميشال ميغيل إلياس تامر لوليا، المشهور بميشال تامر، يوم 23 سبتمبر 1940 في مدينة تيتيي قرب ساوباولو جنوب غربي البرازيل لأبوين لبنانيين هاجرا من قرية بتعبورا بمنطقة الكورة شمالي لبنان.

درس فور إنهائه مرحلة التعليم الثانوي، في كلية القانون بجامعة ساو باولو، وحصل منها عام 1963 على شهادة في الحقوق، ثم نال الدكتوراه من الجامعة الكاثوليكية في ساو باولو.

شغل منصب المدعي العام للدولة ومرتين منصب وزير الدولة للأمن العام.

عمل ميشال تامر قبل تولي الرئاسة محاميا وسياسيا، وشغل منصب نائب الرئيس منذ عام 2011، حتى تسلمه الرئاسة بالوكالة في 12 مايو 2016.

خوليو سيزار طورباي