العالم اليوم - فيديو لنزال ملاكمة كروية.. والحكم يحسمها بطرد 7 لاعبين

انتم الان تتابعون خبر فيديو لنزال ملاكمة كروية.. والحكم يحسمها بطرد 7 لاعبين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 07:23 صباحاً - شهدت مباراة كرة قدم في ويلز حادثة غريبة تمثلت بطرد 7 لاعبين من المباراة، ما تسبب في نهايتها بطريقة درامية.

واضطر حكم مباراة بانغور ورايل، وهي "ديربي شمال ويلز"، إلى طرد 7 لاعبين، بعدما رفع البطاقة الحمراء في وجوههم، عقب دخولهم في عراك عنيف.

وبدأت المشاجرة عندما اعترض مدافع فريق بانغور شون لوك، على ركلة ركنية احتسبها الحكم للفريق الخصم، ليحتدم الحديث ويتطور الأمر إلى تبادل للكمات.

وإلى جانب طرد اللاعبين، فقد أوقف الحكم المباراة، حسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، والتي نشرت فيديو للعراك الذي نشب بين لاعبي الفريقين.