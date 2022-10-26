اتصال هاتفى بين بايدن ورئيس وزراء بريطانيا الجديد

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك رغبتهما فى تعزيز التعاون المشترك بين بلديهما فى القضايا المهمة للأمن والازدهار العالمى، وشددا على قوة الروابط التى تجمع الولايات المتحدة وبريطانيا.





واتفق بايدن وسوناك، خلال اتصال هاتفى اليوم حسب بيان للبيت الأبيض، على تعزيز التعاون المشترك، وأكدا أهمية التعاون لدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا على عدوانها والتصدى للتحديات التى تشكلها الصين، وتأمين موارد طاقة مستدامة وبأسعار معقولة. كما ناقشا التزامهما المشترك بدعم المساعى الرامية إلى التوصل لاتفاق تفاوضى مع الاتحاد الأوروبى بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية الخاص بعلاقات الإقليم بالاتحاد بعد اتفاقية البريكست وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى. وأعرب الرئيس الأمريكى عن تهنئته لسوناك لتوليه منصبه الجديد.

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