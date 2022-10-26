رسالة رئيسة الحكومة الإيطالية لـ أوكرانيا فى أول خطاب

جدة - نرمين السيد - أكدت رئيسة الحكومة الإيطالية، جيورجيا ميلونى، خلال خطابها الأول أمام البرلمان أن بلادها ستواصل دعم أوكرانيا، ولن تستسلم لابتزاز الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى مجال الطاقة.





وأضافت ميلونى فى خطابها -وفقا لما نقلته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية- أن حكومتها ستقدم الدعم المالى للعائلات والشركات المتضررة من أزمة الطاقة، محذرة من أن التكلفة المرتفعة لهذه الخطوة تعنى أن إدارتها قد تضطر إلى التخلى عن بعض وعود حملتها. يذكر أن ميلونى زعيمة حزب "إخوان إيطاليا"، أدت اليمين الرسمية كرئيس للحكومة الإيطالية يوم السبت الماضى، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء فى تاريخ إيطاليا.

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