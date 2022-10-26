العالم اليوم - كورتوا يكشف سبب الهزيمة أمام لايبزيج: كنا نائمين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 04:23 صباحاً - انتقد حارس مرمى ريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا أداء فريقه أمام لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، واستخدم كلمة "نائمين" لوصف حال الفريق الملكي.

وتلقى ريال مدريد أول خسارة له هذا الموسم، حيث هزم بنتيجة 2-3 على يد مضيفه لايبزيج في المرحلة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبعد ضمان حامل اللقب التأهل إلى دور الـ16 في الجولة الماضية، أراح المدير الفني كارلو أنشيلوتي العديد من لاعبيه، ليفرض صاحب الأرض سيطرته على المباراة.

وكانت المباراة هي الثانية لكورتوا بعد عودته من الإصابة بعرق النسا، ولم يكن حارس المرمى البلجيكي سعيدا بما قدمه زملاؤه في ألمانيا.

وكانت هذه تصريحات كوروتوا لصحيفة "إلموندو ديبورتيفو":

• "اليوم لم نكن جيدين على الإطلاق وأعتقد أننا نفتقر إلى أشياء كثيرة. الكثير من القوة".

• "كنا نائمين. لعبنا من دون قوة ولا شراسة".

• "بصفتي حارس مرمى، لاحظت أننا فقدنا الكثير من الثنائيات وهذا لا يمكن أن يحدث. لا يمكن أن يكونوا قد سجلوا هدفين من ضربتين ركنيتين وهذا شيء نحتاج إلى تحسينه".

• "المدرب حذرنا بالفعل وكنت خائفا. لم نكن في المباراة وخسرنا الكرات وهذا بسبب غياب قوّتنا".

ويحتل لايبزيج المركز الثاني في المجموعة السادسة بـ9 نقاط، متأخرا بنقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر ومتقدما بـ3 نقاط على شاختار دونيتسك الأوكراني، قبل مواجهتهما في ختام المجموعة.

ويحتاج الفريق الألماني إلى التعادل فقط أمام شاختار للتأهل إلى دور الـ16 برفقة ريال مدريد.