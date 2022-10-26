تصريحات جديدة من بوتين بشأن العملية العسكرية فى أوكرانيا

ووفقا لوكالة "رويترز"، شكَّل بوتين المجلس الجديد الأسبوع الماضى عندما فرض الأحكام العرفية فى 4 مناطق استولت القوات الروسية عليها جزئيًا فى أوكرانيا وأعلن عنها أنها جزء من روسيا.
قال بوتين إن زيادة التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمناطق كان ضروريًا لإدارة عمل الحكومة لإنتاج المزيد من المعدات لقواتها وتزويدهم بدعم طبى ولوجستى أفضل، رغم أنه لم يشرح بالتفصيل كيف سيعمل ذلك.
وأبلغ بوتين المجلس، المؤلف من أعضاء الحكومة وقادة المنطقة، فى تصريحات متلفزة "لقد ناقشت مرات عديدة مع العديد منكم القضايا المتعلقة بضرورة تحديث جميع الأعمال لتحسين الإجراءات الإدارية".
وقال: "الإصلاح الإدارى مستحيل بدون تنسيق أوسع بين جميع الدوائر: الكتلة الاقتصادية، الكتلة الأمنية، المناطق".
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