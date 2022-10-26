جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان للديوان الملكى المغربى بأن الملك محمد السادس، جدد خلال هذه المحادثات، تهانى للملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش، وعبر له مرة أخرى عن تعازيه الصادقة على إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
وأضاف البيان أنه خلال المحادثات الهاتفية جرى التأكيد على الروابط القوية التى تجمع العاهلين والتقدير المتبادل، بما يعود بالنفع على العلاقات العميقة والعريقة بين العائلتين الملكيتين.
كما أشاد العاهلان بالتطورات التى تشهدها العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتصال هاتفى بين العاهل المغربى وملك بريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.