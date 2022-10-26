اتصال هاتفى بين العاهل المغربى وملك بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان للديوان الملكى المغربى بأن الملك محمد السادس، جدد خلال هذه المحادثات، تهانى للملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش، وعبر له مرة أخرى عن تعازيه الصادقة على إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأضاف البيان أنه خلال المحادثات الهاتفية جرى التأكيد على الروابط القوية التى تجمع العاهلين والتقدير المتبادل، بما يعود بالنفع على العلاقات العميقة والعريقة بين العائلتين الملكيتين.

كما أشاد العاهلان بالتطورات التى تشهدها العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة.