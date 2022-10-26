موسكو: لا نخطط أبدا لاستخدام الأسلحة النووية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال أنطونوف، اليوم الثلاثاء، إن الدول الغربية فى إطار رغبتها لتشويه سمعة روسيا وتبييض أوكرانيا، مستعدة للمخاطرة بأمن مواطنيها وحياتهم.
وأشار إلى أن لدى وزارة الدفاع الروسية معلومات مؤكدة تثبت أن كييف صارت فى المراحل الختامية من تصنيع القنبلة النووية التى وصفها بـ"القذرة".
وأضاف السفير الروسى أن "المقلق هو حقيقة أن كييف لديها قاعدة الإنتاج اللازمة والإمكانيات العلمية والتقنية اللازمة لذلك.. مشيرًا إلى أن هناك ثلاث محطات للطاقة الكهرذرية فيها تسعة مفاعلات ينتج عن نشاطها اليورانيوم المنضب الذى يمكن استخدامه لصنع القنبلة.
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