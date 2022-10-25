رئيسة وزراء إيطاليا: سنعيد دورنا الاستراتيجي في منطقة البحر المتوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 11:35 مساءً - قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، اليوم الثلاثاء، إن حكومتها ستعيد الدور الاستراتيجي لبلادها في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مقترحة خطة تعاون مع دول شمال إفريقيا تحت مسمى "خطة إنريكو ماتي"، مؤسس مجموعة إيني للطاقة.



وأشارت ميلوني - في خطابها أمام مجلس النواب الإيطالي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)- إلى ضرورة ترويج بلادها إلى الخطة باعتبارها نموذجا للتعاون والنمو بين الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية.

ودعت ميلوني إلى إزالة الأسباب التي تدفع المهاجرين إلى التخلي عن أراضيهم وجذورهم الثقافية وعائلاتهم للبحث عن حياة أفضل في أوروبا، لافتة إلى أنه لا يمكن الدخول إلى إيطاليا بشكل غير قانوني إلا من خلال المراسيم الخاصة بتدفقات الهجرة فقط.

وحول الأزمة الأوكرانية، أكدت رئيسة وزراء إيطاليا استمرارها بلادها في كونها شريكًا موثوقًا به في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وفي تقديم الدعم للشعب الأوكراني.