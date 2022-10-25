الكويت: علاقاتنا مع الولايات المتحدة تتميز بنسق تعاون تصاعدى مستمر

جدة - نرمين السيد - أكد وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح عمق العلاقات التاريخية التى تربط بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، والتى تشهد مرور 61 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، و31 عاما على تحرير الكويت.





وقال الشيخ سالم الصباح - خلال حفل اليوم الوطنى للولايات المتحدة الأمريكية، والذى أقيم فى مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت مساء اليوم الثلاثاء- إن العلاقات بين البلدين تتميز بنسق تعاون تصاعدى ومستمر فى مختلف المجالات وعلى كافة المستويات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين. وعبر وزير الخارجية عن خالص تهانيه للولايات المتحدة الأمريكية قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة العزيزة، متمنيا دوام التقدم والازدهار للعلاقات الثنائية الوثيقة التى تربط البلدين الصديقين وللشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما مزيدا من الارتقاء والنماء.

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