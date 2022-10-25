ولى العهد السعودى ورئيس السنغال يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - بحث ولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الثلاثاء، مع الرئيس السنغالى ماكى سال العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك وفرص تطويره فى مختلف الجوانب.





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