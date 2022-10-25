العالم اليوم - كلوب يعلن موقف نونيز وألكانتارا من مواجهة أياكس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 11:28 مساءً - بات داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي جاهزا لمواجهة أياكس أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، فيما سيغيب لاعب الوسط تياغو ألكانتارا، حسبما قال المدير الفني للفريق يورغن كلوب، الثلاثاء.

وغاب نونيز عن الخسارة صفر-1 أمام نوتنغهام فورست في الدوري الممتاز مطلع الأسبوع الجاري بسبب آلام في العضلة الخلفية، بينما يعاني ألكانتارا من التهاب بالأذن.

وأبلغ كلوب الصحفيين: "داروين بحالة جيدة. تدرب بصورة طبيعية الإثنين والثلاثاء، حاليا هو جاهز للمشاركة. بعكس تياغو"، مشيرا إلى أن المدافع إبراهيما كوناتي قد يشارك بعد تعافيه من الإصابة.

وأضاف: "نعم، (كوناتي) جاهز للعب. سيحظى بفرصة المشاركة. هذاكل شيء. ليس هناك أي مستجدات بعد".

ويحتاج ليفربول، الذي تغلب على أياكس 2-1 في المباراة السابقة، نقطة وحيدة ليضمن التأهل إلى دور الـ16، بعد أن تعافى من خسارة ثقيلة أمام نابولي في مستهل مشواره الأوروبي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة بتسع نقاط من 4 مباريات، بفارق 6 نقاط أمام أياكس، ويتصدر نابولي الذي ضمن التأهل للدور الثاني المجموعة برصيد 12 نقطة.

وقال كلوب: "قدمنا أداء جيدا على ملعبنا أمام أياكس. هذا يشبه موسمنا إلى حد ما. نلعب بصورة جيدة للغاية ثم يهز المنافس شباكنا في أول فرصة تسنح له".

وأضاف أن التأهل المبكر: "سيكون رائعا، لكنني لا أستطيع أن أتحدث عن شعوري لأننا لم نتأهل بعد. لم يقنع المستوى الذي بدأنا به دور المجموعات الناس بأننا على الأرجح سنتأهل. لكن هذا بات ممكنا الآن ويجب أن نحسم الأمر".

ولم يظهر ليفربول، وصيف دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الموسم الماضي، في أفضل مستوياته هذا الموسم، وقال كلوب إن الإصابات أثرت سلبا على تطور الفريق.

وأوضح: "نحتاج لثبات المستوى في التشكيلة وهو ما لم نحظ به. عندما تعاني من إصابات فإن لاعبين يلعبون رغم حاجتهم للراحة، ونتعجل بعودة آخرين من الإصابة. هذا أمر صعب. لا يأتي الحل بين عشية وضحاها في مثل هذه المواقف".

ويحتل ليفربول المركز الثامن بالدوري الإنجليزي بعد 11 مباراة، بفارق 12 نقطة خلف أرسنال المتصدر.