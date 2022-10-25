كندا تستثمر ما يقرب من مليار دولار بمفاعل نووى جديد فى أونتاريو

جدة - نرمين السيد - أعلن البنك الكندى للبنية التحتية اليوم الثلاثاء، أنه سيقدم قرضا بما يقرب من مليار دولار إلى مؤسسة أونتاريو لتوليد الطاقة لبناء أول مفاعل معيارى صغير الحجم فى البلاد فى كلارينجتون.





وكشف الرئيس التنفيذى للبنك التجارى الدولى إهرن كورى -فى مؤتمر صحفى- أن الشركة ستستثمر 970 مليون دولار فى المنشأة حتى يمكن بناء المفاعل وتشغيله بشكل كامل فى محطة دارلينجتون للتوليد النووى بحلول عام 2029، وانضم كورى إلى وزير الطاقة فى أونتاريو تود سميث، ووزير الموارد الطبيعية الكندى جوناثان ويلكنسون. يأتى الاستثمار فى شكل قرض، حيث يتعين على مؤسسة أونتاريو لتوليد الطاقة سداده بعد تأمين مستثمرين من القطاع الخاص. وقال وزير الموارد الطبيعية الكندى -فى بيان صحفى- "إن نشر أحد المفاعلات المعيارية الصغيرة الأولى فى كندا فى محطة دارلينجتون سيعزز ريادة كندا فى مجال التكنولوجيا النووية، ويخلق وظائف مستدامة، ويقلل من الانبعاثات". ويتم بناء المفاعل بقدرة 300 ميجاواط بجوار محطة توليد دارلينجتون الحالية التى تبلغ طاقتها 3500 ميجاواط.

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