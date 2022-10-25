تعيين ستيف باركلى وزيرا جديدا للصحة فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية اليوم الثلاثاء، أن باركلى عمل وزير "بريكست" سابقا فى عهد تيريزا ماى، ومضيفة أن باركلى دعم ريشى سوناك خلال حملة القيادة الصيفية وفعل ذلك أيضاً يوم السبت الماضى قبل إعلان جونسون أنه لن يترشح.

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