الكرملين: لم نتخذ قرار من يمثل روسيا فى قمة مجموعة العشرين

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث، ردا على سؤال عما إذا كان يمكن أن يمثل روسيا رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، فى حال قرر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عدم السفر لحضور القمة، "إن القرار فى هذا الشأن لم يُتخذ بعد".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين فى بالى باندونيسيا فى نوفمبر المقبل.

وأكدت وزيرة الخارجية الإندونيسى ريتنو مارسودى، فى وقت سابق، أن الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأوكرانى فولوديمير زيلينسكى سيشاركان فى قمة مجموعة العشرين فى بالى.

وأفادت مارسودى بأن وزارتها "تواصل تطوير الاتصالات مع رئيسى البلدين"، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن "الوضع العالمى الحالى غير مستقر".

وشددت على أن الحكومة الإندونيسية بذلت قصارى جهدها لكى يكون بإمكان جميع الدول المدعوة المشاركة فى قمة مجموعة العشرين التى ستجرى فى جزيرة بالى الإندونيسية فى 15-16 نوفمبر القادم.