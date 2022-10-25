إصابات بالرصاص الحى خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - أصيب أربعة فلسطينيون بالرصاص الحى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية، خلال احتجاجات على ما ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلى فى "نابلس" و"رام الله"، مما أسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين.





وقالت مصادر أمنية وطبية فلسطينية إن شابًا أصيب بالرصاص الحى، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى النار عليه، فى مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالى لمدينة البيرة الملاصقة لرام الله. وأصيب ثلاثة فلسطينيون آخرون بالرصاص الحى، خلال مواجهات فى بلدة عزون شرق محافظة قلقيلية الواقعة شمال غرب الضفة الغربية. وأصيب شاب آخر بالرصاص الحى أيضًا خلال مواجهات مع الاحتلال فى مخيم "عايدة" فى محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس المحتلة. وقالت مصادر مقدسية إن الاحتلال اعتقل ثلاثة شباب من البلدة القديمة. واندلعت مواجهات بين شبان بالقدس وقوات الاحتلال، فى مخيم "شعفاط" شمال شرقى القدس المحتلة. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، تجاه الشبان المقدسيين، دون تسجيل إصابات. وفى السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة "الطور" شرق القدس المحتلة وداهمت أحد المنازل.

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